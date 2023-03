Morínigo celebra vitória do Ceará na Copa do Nordeste e diz: "O objetivo é ser campeão"

Nas quartas de final do campeonato regional, o adversário do Alvinegro será o Sergipe, em jogo único e eliminatório

O Ceará confirmou a primeira colocação do grupo B da Copa do Nordeste ao vencer o Atlético-BA por 3 a 1 na nesta quarta-feira, 22, no estádio Presidente Vargas. Após o confronto, o técnico Morínigo elogiou a atuação do time reserva e ressaltou que o objetivo do Ceará é ser campeão do certame regional.

“Tranquilizam um pouco (as classificações na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense). Traz confiança para o que podemos fazer no futuro. Estamos determinados a chegar em uma final da Copa do Nordeste. Para mim, é meio caminho andado, mas ainda não terminou. Sempre um clube grande como o Ceará, e outros clubes, o objetivo é ser campeão em qualquer competição que disputa”, destacou.

“Vamos com confiança, mas temos que entender que é um time novo e que a cada dia vão se conhecendo e tomando melhores decisões. É um processo que começamos de quase uma reconstrução total e assumimos que temos de ser melhores, mas estamos no caminho”, completou o treinador.

O paraguaio celebrou a vitória e afirmou que os jogadores que compõem o time reserva estão preparados para atuar com a camisa alvinegra. “Acho que ganhar é sempre um resultado importante. Estou contente pelos jogadores, pelo esforço porque muitos tiveram a oportunidade de mostrar que estão preparados. Muita inteligência tática de cada um que compreende o que estamos pedindo. E é uma luta diária para jogar da mesma maneira”, disse.

Nas quartas de final do campeonato regional, o adversário do Alvinegro será o Sergipe, em jogo único e eliminatório. Por ter feito melhor campanha que o Colorado, o Vovô terá o benefício do mando de campo. O confronto acontece neste fim de semana, no sábado ou domingo, com dia e horário a ser confirmado nesta quinta-feira, 23.

Sobre os atacantes Álvaro e Luvannor

“Acho que pode mais. Estamos contentes pelo gol. Mas ele pode mais porque sabemos da qualidade que ele tem. Vamos precisar do melhor dele e ele sabe que aqui não é somente ele, mas o todo. Tem que ter uma condição física e mental muito boa e precisamos de todos nesta sintonia de jogo. Acho que foi bem, assim como Luvannor. Na verdade, acho que foram todos bem. Cada um aproveitou seu momento dentro de campo e entregaram aquilo que sempre pedimos, que é o máximo dentro de campo”, frisou.



