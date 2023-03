Decisivo, Vitor Gabriel participou de cinco gols nos últimos sete jogos do Ceará

O centroavante é o vice-artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu na temporada, com seis gols marcados, atrás apenas de Guilherme Castilho

Autor do segundo gol do Ceará na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-BA, Vitor Gabriel tem se consolidado como peça importante para a equipe neste início de temporada. Decisivo, o centroavante participou diretamente de cinco tentos do Vovô nos últimos sete jogos, sendo responsável por quatro bolas na rede e uma assistência.

Neste recorte de confrontos, o atacante alvinegro marcou gols contra o Fluminense-PI — partida em que também deu uma assistência — e Atlético-BA, pela Copa do Nordeste, diante da Caldense, pela primeira fase da Copa do Brasil, e sobre o Iguatu, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense.

Sobre o assunto Ceará vence o Atlético-BA por 3 a 1 e confirma 1ª colocação do Grupo B do Nordestão

Ceará receberá R$ 118 milhões em acordo da Liga Forte Futebol; saiba detalhes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Considerando toda temporada, Vitor Gabriel já soma seis gols e duas assistências em 15 partidas disputadas, desempenho que o faz ser o vice-artilheiro do time, atrás de Guilherme Castilho, e que naturalmente gera boas expectativas sobre o atleta, principalmente pelo complicado contexto que o Vovô conviveu com a posição de centroavante nas últimas temporadas.

A título de comparação, Vitor Gabriel igualou, com 25 jogos a menos, o mesmo número de gols que Zé Roberto marcou pelo Ceará ao longo de 2022. Já utilizando o desempenho de Cléber no último ano como parâmetro, que também somou 40 partidas pelo Alvinegro, a diferença é de apenas três tentos.