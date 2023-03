Ceará vence o Atlético-BA por 3 a 1 e confirma 1ª colocação do Grupo B do Nordestão

Adversário do Vovô nas quartas de final será o Sergipe, em jogo único e eliminatório. A equipe cearense, por ter feito melhor campanha, terá a vantagem do mando de campo

Atuando com o time reserva, o Ceará se impôs e venceu o confronto diante do Atlético-BA por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 22, no Presidente Vargas, em duelo que marcou o fim da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Alvinegro, que havia entrado em campo classificado de forma antecipada, confirmou a primeira colocação da Chave B, façanha que garante importante vantagem para o restante do torneio.

Nas quartas de final, o adversário do Alvinegro será o Sergipe, em jogo único e eliminatório — ou seja, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Por ter feito melhor campanha que o Colorado, o Vovô terá o benefício do mando de campo, cenário que se repetirá caso o time cearense avance para a semifinal.

Para a partida contra o Sergipe, o Ceará não terá muito tempo de preparação. Isso porque o confronto acontece neste fim de semana, no sábado ou domingo, com dia e horário a ser confirmado durante esta quinta-feira, 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Sobre a partida, o Ceará teve, do início ao fim do primeiro tempo, o domínio das ações. A equipe apresentou, no geral, uma dinâmica interessante, com velocidade nas articulações e muita pressão defensiva sem a posse, estratégia que explorou, com eficiência, a fragilidade do Atlético-BA na saída de bola. Com a ampla superioridade no confronto, o Alvinegro conseguiu ser competente para transformar a boa atuação em vantagem no placar ainda no primeiro tempo.

Organizado taticamente, o Vovô não sofreu nenhum chute sequer em direção ao gol defendido por Alfredo Aguilar. O gol anulado de Luvannor aos 12 minutos de jogo, assim como as várias situações de perigo criadas pelo sistema ofensivo alvinegro em jogadas subsequentes — cujo Lee, arqueiro do Carcará, fez defesas importantes —, foram uma premissa do tento que Álvaro, aos 44 minutos, marcaria.

No lance, destaque para a belíssima jogada individual do volante Caíque, que driblou três adversários na intermediária antes de dar a assistência na medida para Álvaro. O atacante, livre de marcação na pequena área, empurrou para o fundo das redes e marcou o seu primeiro gol com a camisa preta-e-branca.

A volta do intervalo, entretanto, não foi nada boa para o Vovô. O Atlético-BA, que não havia criado nada na etapa inicial, aproveitou a primeira chance que teve no jogo para empatar a partida. Com menos de cinco minutos do segundo tempo, o Carcará cobrou uma falta na ponta esquerda, a zaga do Alvinegro até afastou, mas Athirson, completamente livre de marcação na intermediária, pegou o rebote e finalizou sem chances para Aguilar.

O panorama do confronto, então, voltou a ficar semelhante ao da primeira etapa: ataque contra defesa. Para revigorar fisicamente a equipe, Morínigo promoveu entradas de jogadores que possuem status de titular, como Janderson, Erick, Arthur Rezende e Vitor Gabriel, que naturalmente elevaram o nível técnico do Vovô no embate.

E foi exatamente por meio das mudanças que o Ceará retomou a vitória. Apesar da forte pressão, os gols do Vovô só aconteceram na reta final do embate. Vitor Gabriel, aos 42 minutos, e Janderson, aos 49, decretaram o importante triunfo do clube cearense.

Ceará 3 x 1 Atlético-BA



Ceará



4-3-3: Alfredo Aguilar; Michel Macedo, Luiz Otávio (David Ricardo), Gabriel Lacerda e Formiga; Caíque, Geovane (Arthur Rezende) e Jean Carlos; Luvannor (Erick), Álvaro (Vitor Gabriel) e Léo Rafael (Janderson). Técnico: Gustavo Morínigo



Atlético-BA



4-3-3: Lee; Paulinho (Edson), Kauã, Caíque e Lucas Luan; Leandro Sobral (Leilson), Athirson (Gabriel Gomes) e Mateus Paragominas (Nickson); Leonel Garcia (Adriano), Eydison e Edvan. Técnico: Rodrigo Chagas



Local: Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

Data e horário: quarta-feira, 22, às 21h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Ruan Neres de Sousa Queirós (PB)

Gols: Álvaro (44’ 1t), Arthirson (5’ 2t), Vitor Gabriel (42’ 2t), Janderson (49’ 2t)