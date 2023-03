Punido no STJD, Vitor Gabriel desfalca Ceará contra Sergipe

O atacante Vitor Gabriel, do Ceará, foi punido pela 4ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão, devido a expulsão contra o Sport-PE, na 3ª rodada da Copa do Nordeste. Como cumpriu a automática no jogo seguinte pelo torneio, no entanto, o camisa 63 do Vovô ficará suspenso apenas por mais um jogo.

Vitor Gabriel foi julgado por simulação, duplo desrespeito e dupla agressão contra a arbitragem da partida. Na súmula, o árbitro Diego Pombo Lopez registrou que após ser advertido com cartão amarelo por retardar o jogo, o atleta caiu, solicitou a maca, mas saiu andando e por isso recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Como reação, o atacante peitou o árbitro e o xingou, além de ter xingado o quarto árbitro.

Os auditores da 4ª comissão decidiram, por unanimidade, advertir Vitor Gabriel pela primeira conduta, absolvê-lo da denúncia de agressão, mas suspenso por desrespeito.

Com a suspensão, o atacante vai desfalcar o Ceará no jogo de quartas de final da Copa do Nordeste, domingo, 26, contra o Sergipe, no Castelão.

