Erick comemora boa fase no Ceará e assume ansiedade por finais: "Quero ser campeão"

Um dos destaques do Ceará neste começo de temporada, o atacante Erick concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 21, no CT de Porangabuçu. O atleta comentou sobre os jogos decisivos que estão vindo pela frente e ressaltou que quer entrar para a história do Alvinegro.

“Sempre busquei esse momento, desde que cheguei aqui. Vou disputar minha primeira final pelo clube. Quero ser campeão, quero entrar para a história do clube. Estou muito feliz e motivado. Não vejo a hora de chegar as fases finais. Espero que a gente tenha um final feliz.”

Com 14 participações diretas em gols, sendo cinco gols e nove assistências, Erick está chamando atenção neste início de 2023. O atleta, inclusive, afirmou que este é o melhor momento da carreira e comentou sobre a fase de garçom no Vovô.

“Eu estou muito feliz. É fruto do meu trabalho. Claro que fazer gols é bom, mas sempre que tiver um companheiro melhor colocado eu vou procurar dar assistência para ele. É continuar trabalhando, com a mesma humildade de sempre. É sim, é o melhor momento (da carreira). São 14 participações em gols em 14 jogos. Eu não quero parar por aí. Quero continuar.”

No Ceará desde 2021, o atacante embalou de vez com a camisa alvinegra nesta temporada. Para Erick, o fator determinante para o bom momento em 2023 é a pré-temporada realizada.

"Eu acho que a pré-temporada que eu fiz me ajudou muito. Eu cheguei aqui em 2021, no meio da temporada, tive uma sequência, mas infelizmente tive uma lesão que me tirou. Continuei com a lesão para o ano de 2022 na pré-temporada. Acho que a pré-temporada deste ano fez a diferença. Eu estou tendo sequência e estou confiante.”

Já classificado para o “mata-mata” da Copa do Nordeste, o Ceará busca confirmar a liderança do grupo B na noite desta quarta-feira, 22, contra o Atlético (BA). Erick destacou a importância da partida para a sequência do Vovô na competição.

“É um jogo muito importante para a gente. Vale a primeira colocação do grupo. É importante para nós decidir em casa. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A gente tem que entrar muito focado e precisamos da vitória para poder decidir em casa.”

