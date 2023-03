Apresentado pelo Ceará, atacante Álvaro avisa: "Tem que ter cuidado com o homem"

O atacante Álvaro, reforço do Ceará para a temporada de 2023, foi apresentado oficialmente à imprensa na tarde desta terça-feira, 21, no CT de Porangabuçu. Durante a coletiva, o atleta listou suas principais características dentro de campo e deixou um recado.

“Acho que na velocidade e cabeceio. Sou um cara que cabeceia muito bem. Nos últimos jogos que fiz no Náutico, todos os meus gols foram de cabeça. Então dentro da área tem que ter cuidado com o homem, porque ele gosta de fazer gol de cabeça.”

Além das características, o atacante também destacou onde se sente bem dentro de campo. Na mesma resposta, Álvaro assumiu que a disputa por posição, neste momento, é com o companheiro Vitor Gabriel, centroavante titular do Vovô.

“Onde eu me sinto bem é no ataque. Não importa se é como centroavante ou ao lado do campo. São posições que me sinto bem, que tenho facilidade de jogar. Creio que hoje a briga seria com o Vitor Gabriel. Sei da qualidade do jogador. Tanto eu, como ele, quem o Gustavo optar para jogar vai ajudar o clube.”

“Isso não me incomoda. Eu sei da minha capacidade. Esse período de jogar poucos jogos no Água Santa foi opção minha e do meu empresário, para a gente aproveitar a oportunidade de ir para fora. Acho que isso não pesa para mim, porque eu sei da minha capacidade. O torcedor tem a desconfiança, mas pode ter certeza que eu não me considero com peso. É uma oportunidade de mostrar o meu trabalho e do que sou capaz.”

