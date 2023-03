Médico do Ceará é convocado para seleção brasileira sub-17

O médico ortopedista Márcio Gadelha, das categorias de base do Ceará, foi convocado para compor a delegação da seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-17, realizado no Equador. A competição reúne dez seleções dividas em dois grupos. A estreia do Brasil está prevista para o dia 30 de março.

No Vovô desde 2018, o profissional também é cirurgião do joelho. Essa será a nona vez que Gadelha irá servir à CBF. Diante de mais uma convocação, ele esbanjou orgulho em representar a seleção canarinho.

“É uma sensação de muito orgulho e responsabilidade. Cada vez que toca o nosso hino vestindo a camisa da seleção, é como se fosse a primeira vez”, comentou para o site do clube.

Aos 36 anos, Márcio é um dos responsáveis pela evolução de jovens atletas no clube alvinegro. Com trabalho reconhecido nacionalmente, ele visualiza essa convocação como mais uma oportunidade de realizar uma troca de experiências que podem ser aplicadas nas categorias de base do Vovô.

“Trocar experiências e conhecimento com profissionais de clubes do Brasil inteiro - principalmente com a equipe multidisciplinar de fisioterapia, fisiologia, e preparação física - faz com que a gente leve esse intercâmbio de conhecimento para o Ceará, otimizar também o desempenho dos nossos atletas”, disse.

O médico se apresentou na tarde desta quarta-feira, 15, na Granja Comary, em Teresópolis/RJ. O período de convocação à seleção vai até o dia 24 de abril, sendo os 13 primeiros dias de preparação.

O Brasil divide o Grupo A do Sul-Americano com Chile, Colômbia, Equador e Uruguai. Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Venezuela fazendo parte do Grupo B. A estreia é diante do Equador.

