Leandro Vuaden apita jogo do Ceará diante do Ituano pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem do jogo entre Ituano e Ceará, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Pedro Vuaden será o principal árbitro do duelo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu, São Paulo.

Ele terá os gaúchos Tiago Augusto Kappes Diel e Luiza Naujorks Reis como assistentes. Salim Fende Chavez será o 4º árbitro. A segunda fase do certame nacional ainda não possui tecnologia do árbitro de vídeo, ou seja, a partida não terá VAR.

Na atual temporada, Vuaden apitou oito jogo, sendo sete do Campeonato Gaúcho e um da Copa do Brasil, entre União-MT e CRB-AL.

