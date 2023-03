Ituano inicia venda de ingressos para torcida do Ceará; saiba os valores

As equipes serão adversárias na quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela segunda fase da Copa do Brasil

Adversários na segunda fase da Copa do Brasil, o Ituano iniciou a venda de ingressos para a torcida do Ceará com valores entre R$ 30 e R$ 60 reais. As equipes se enfrentam na quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em São Paulo, em confronto único e eliminatório.

A comercialização do ingresso para a torcida do Vovô acontecerá de forma on-line durante os dias que antecedem a partida. A venda presencial acontecerá somente no dia do duelo, no estádio Novelli Júnior. A capacidade da praça esportiva é de cerca de 18 mil pessoas.

Os valores dos ingressos são fixos, sendo R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada, que incluem idosos a partir de 60 anos, pessoas com necessidades especiais (PNE) e estudantes. Crianças de até dois anos possuem gratuidade.

Ituano x Ceará: ingressos e outras informações