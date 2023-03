Vitória x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Nordeste 2023 entre Vitória e Ceará será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Vitória e Ceará se enfrentam hoje, quarta, 08 de março (08/03), pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio do Barradão, em Salvador (BA), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming OneFootball e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida contra o Vitória, Morínigo optou por poupar nove titulares já pensando na semifinal do Campeonato Cearense contra o Iguatu. Desta forma, dos onze que iniciaram o Clássico-Rei, apenas Pagnussat e Barcelos embarcaram com o restante do elenco para Salvador. Michel Macedo, recuperado de lesão, volta a ser opção, enquanto Luiz Otávio segue como desfalque.

O Vitória terá três ausências, todas por suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. Trata-se do lateral-direito Railan, o zagueiro Camutanga e o meio-campista Eduardo —o trio de jogadores possuem status de titular na equipe comandada por Léo Condé. (Com Mateus Moura)

Vitória x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

OneFootball : Serviço de Streaming

: Serviço de Streaming Nosso Futebol: serviço de pay-per-view

Copa do Nordeste 2023 - Vitória x Ceará

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Dankler e Lazaroni. Marco Antônio, Léo Gomes e Diego Torres; Osvaldo, Thiago Lopes e Léo Gamalho (Trellez). Técnico: Léo Condé.

Ceará

4-3-3: Alfredo Aguilar; Igor, Gabriel Lacerda, Pagnussat e Formiga (Barcelos); Caíque, Geovane (Maranhão) e Jean Carlos; Chay, Luvannor e Hygor. Técnico: Gustavo Morínigo.

Quando será Vitória x Ceará

Hoje, quarta, 08 de março (08/03), às 21h30min

Onde será Vitória x Ceará

Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

