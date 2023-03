Erick e Guilherme Castilho voltam a decidir Clássico-Rei na temporada

Na noite deste domingo, 5, o Ceará voltou a bater o Fortaleza na temporada 2023. Assim como já havia ocorrido no Campeonato Cearense, o Vovô abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Guilherme Castilho e Erick.

Em um roteiro bem parecido com o do jogo do último dia 7 de fevereiro, o Ceará dominou o Fortaleza nos minutos iniciais e garantiu a vitória no confronto ainda no primeiro tempo, repetindo o ocorrido no último mês, Castilho e Erick foram os protagonistas do confronto.

Neste domingo, 5, os jogadores apenas inverteram a ordem dos gols marcados. Castilho abriu o placar aos dez minutos, após rebote de João Ricardo, e Erick ampliou, em cobrança de pênalti, aos 23.

No clássico disputado em fevereiro, foi Castilho quem inaugurou o marcador, batendo pênalti, aos oito minutos da etapa inicial, e viu Erick ampliar, três minutos depois.

Com os tentos anotados na noite deste domingo, Guilherme Castilho já acumula seis gols em 11 jogos na temporada 2023. Já o ponta direito Erick possui cinco gols, com a mesma quantidade de partidas.

