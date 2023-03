Com gol de Pablo, Ceará vence Atlético-MG na estreia do Brasileirão Sub-20

Camisa 9 do Vovô marcou 23 gols em 24 jogos em 2022 e inicia 2023 com um belo gol diante do Galo

O Ceará estreou bem no Brasileirão Sub-20. O Alvinegro de Porangabuçu venceu o Atlético-MG na tarde desta quarta-feira, 1°, por 2 a 1, na estreia do certame nacional. Os gols da partida foram anotados por Fernando e Pablo, este fazendo um golaço. O Galo descontou no placar com Cadu ao final do embate.



Os gols do Vovô ocorreram em cada respectivo tempo. Na primeira etapa, Fernando marcou após assistência de Daniel Mazerochi. Após o intervalo, com o Ceará pressionando a equipe adversária, Pablo marcou um belo gol aos 11 minutos. Em 2022, o camisa 9 marcou 23 tentos nos 24 jogos que disputou. O Atlético-MG descontou o placar já nos minutos finais com Cadu.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu inicia a competição dentre as primeiras equipes a pontuar. Na próxima rodada, o Vovô enfrenta o Botafogo-RJ, em partida marcada para ocorrer no dia 9 de março, às 15 horas, no estádio Cefat, no Rio de Janeiro.

