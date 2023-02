Ceará define logística para jogo contra a Caldense pela Copa do Brasil; veja

O Ceará inicia sua trajetória na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 1º de março. Diante da Caldense-MG, o Vovô almeja conquistar sua classificação para a segunda fase do torneio nacional. As equipes se enfrentam às 21h30, no Estádio Ronaldo Junqueira.

Visando o duelo, o Alvinegro, inclusive, já embarcou para São Paulo. Na capital paulista, o elenco realizará treino de apronto na manhã desta terça, 28, no CT do Corinthians. Após a atividade, viaja de ônibus para a cidade de Poços de Caldas, com chegada prevista para 18h.

Sobre o assunto Ceará tem retrospecto positivo em estreias na Copa do Brasil

João Paulo confirma candidatura para presidente e abre o jogo sobre o Ceará

Ceará monitora atacante Erick Pulga, do Ferroviário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos pilares do Ceará na temporada, o zagueiro Tiago Pagnussat comentou sobre a preparação da equipe para o duelo.

"Tivemos uma semana importante de treinos após o jogo da última terça-feira, em Teresina. Com uma semana aberta de trabalhos, onde tivemos um maior tempo para descansar e trabalhar bastante para esse próximo jogo. Será mais uma partida fora de casa, agora pela Copa do Brasil", disse o defensor.

No confronto, o time de Porangabuçu tem a vantagem do empate para alcançar a classificação à segunda fase.



Tags