Warley estreia pelo Ceará e tem quase 90% de acerto nos passes

Jogador entrou em campo pela primeira vez com a camisa alvinegra na noite desta quarta-feira, 22, diante do Fluminense-PI

Um dos reforços do Ceará para a temporada, o lateral-direito Warley fez sua estreia pelo Vovô nesta quarta-feira, 22, na goleada alvinegra por 5 a 2 diante do Fluminense-PI em jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

O jogador entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo para substituir Igor e contribuiu no placar elástico do Alvinegro. De acordo com o site especializado em estatísticas Footstats, Warley acertou oito dos nove passes que tentou no jogo, sendo assim, teve um aproveitamento de 88%.

Além disso, ele também acertou um drible e errou uma finalização. O lateral de 23 anos treina com o grupo desde a segunda semana de fevereiro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará engata sequência invicta de oito jogos sob o comando de Morínigo

Invicto há oito jogos, Ceará não perdeu com Morínigo na borda do gramado

Com disputa acirrada, Guilherme Castilho segue na artilharia do Ceará em 2023

Warley no Ceará

Vindo por empréstimo junto ao Coritiba até o final deste ano, ele foi anunciado como novo reforço do Vovô no dia 6 de fevereiro. Em 2022, o lateral-direito, que também pode ser utilizado como ponta, atuou em 26 partidas pelo Coritiba e marcou um gol, além de ter distribuído duas assistências.

Sua temporada de melhor desempenho aconteceu em 2021, quando o jogador defendeu as cores do Botafogo. No clube carioca ele marcou cinco vezes e deu sete passes para gols em 48 jogos.



Tags