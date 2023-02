Invicto há oito jogos, Ceará não perdeu com Morínigo na borda do gramado

O Ceará chegou a oito partidas de invencibilidade ao bater o Fluminense-PI na noite desta quarta-feira, 22, por 5 a 2, pela Copa do Nordeste. A sequência conta com seis vitórias e apenas dois empates.

A última e única vez que o Vovô perdeu na temporada foi há um mês, para o Ferroviário, por 3 a 0, na estreia pelo Nordestão. Depois desse jogo, o técnico Gustavo Morínigo passou a comandar o time da borda do gramado — ele demorou a ganhar condições de trabalho devido a questões documentais — e aí a equipe não conheceu nenhuma derrota.

Apesar do técnico paraguaio não ter ficado na borda do campo nos dois primeiros jogos, com Morínigo no comando técnico, o aproveitamento do Ceará até aqui é de 76,6%. A última sequência invicta mais longa do Vovô foi entre 11 de maio e 18 de junho do ano passado, quando ficou doze jogos sem perder, porém com sete empates nesse intervalo.

