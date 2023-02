Com disputa acirrada, Guilherme Castilho segue na artilharia do Ceará em 2023

Meio-campista do Vovô tem cinco gols anotados na temporada e é seguido de perto por Jean Carlos e Erick. Todos marcaram na vitória sobre o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste

A goleada do Ceará sobre o Fluminense-PI por 5 a 2, pela Copa do Nordeste, acirrou a briga pela artilharia do clube em 2023. O meio-campista Guilherme Castilho segue na liderança, com cinco tentos.

Ele é seguido de perto pelos jogadores Jean Carlos e Erick. O meia de articulação e o ponta do Vovô estão com quatro tentos, cada. Logo atrás deles vem Vitor Gabriel, com três gols. Todos marcaram na vitória sobre o tricolor piauiense.

Quem também balançou a rede do Fluminense-PI foi o volante Arthur Rezende, que fez o primeiro tento com a camisa alvinegra. O jogador não fazia um gol desde outubro, quando ainda atuava pelo Vila Nova-GO.

Artilharia do Ceará em 2023:

Guilherme Castilho - 5

Jean Carlos - 4

Erick - 4

Vitor Gabriel - 3

