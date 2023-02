Ceará engata sequência invicta de oito jogos sob o comando de Morínigo

Com um elenco completamente reformulado, o Ceará iniciou a temporada de 2023 tendo bons resultados. Em dez jogos disputados até o momento, o Vovô venceu sete, empatou dois e foi derrotado apenas uma vez.

O único revés alvinegro em 2023 ocorreu no dia 22 de janeiro, quando foi superado pelo Ferroviário por 3 a 0 na primeira rodada da Copa do Nordeste. De lá para cá, o time não sabe o que é perder. Em oito jogos, o Ceará venceu seis e empatou dois sob o comando de Gustavo Morínigo.

Mesmo testando novos jogadores e formações, o treinador paraguaio conseguiu guiar sua equipe a triunfos contra Pacajus, Maracanã, Sampaio Corrêa, Fortaleza, Sport e Fluminense-PI. Os empates, por sua vez, foram diante de Ferroviário e CRB.

Ademais, outro fator que chama atenção no Vovô é a efetividade do setor ofensivo. Em dez jogos na temporada, o Vovô marcou 25 gols, sendo 11 no Nordestão e 14 no Campeonato Cearense.

Campanhas

Atualmente, o time de Morínigo ocupa a liderança do Grupo B do certame regional com dez pontos. Já no estadual, aguarda o vencedor de Iguatu x Atlético para conhecer seu adversário na fase semifinal.



Tags