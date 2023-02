DM do Vovô: Chay sofre trauma no tornozelo e aumenta lista de lesionados

O volante Richardson, que também não viajou para Teresina, no entanto, não apareceu no boletim. A baixa do jogador se deu por questões particulares, que o clube não detalhou

O boletim médico divulgado pelo Ceará na noite desta quarta-feira, 22, revelou que o meia Chay aumentou a lista de lesionados no Vovô. Desfalque contra o Fluminense-PI, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, o atleta trata com fisioterapia um trauma no tornozelo esquerdo.

Ele se junta ao lateral-esquerdo William Formiga, que utiliza a fisioterapia para se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Outros dois atletas deixaram o DM e estão sob responsabilidade do departamento físico. São eles o zagueiro Luiz Otávio e o lateral-direito Michel Macedo.

O primeiro está em recondicionamento físico, já que não joga há um mês, porque teve uma lesão no joelho direito, da qual já está recuperado. O lateral também iniciou a transição no fim de semana e pode ganhar condição para a próxima partida.

O volante Richardson, que também não viajou para Teresina, no entanto, não apareceu no boletim. A baixa do jogador se deu por questões particulares, que o clube não detalhou.