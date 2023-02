Buiú deixa Ceará para acertar com o Sampaio Corrêa

Informação foi confirmada pelo presidente do clube maranhense. Atleta de 26 anos tinha contrato com o Vovô até maio de 2023

O lateral-direito Buiú está de saída do Ceará. O jogador acertou com o Sampaio Corrêa-MA, segundo confirmou o presidente do clube, Sérgio Frota. O atleta de 26 anos tinha contrato com o Vovô até maio de 2023.

“Trouxemos o Buiú. Jogador que estava no Ceará. Dois, três anos de participação na Série A, lateral-direito, que nós estávamos precisando”, disse o presidente do Sampaio Corrêa-MA, nesta quinta-feira, 22, em entrevista coletiva.

No ano passado, o atleta não ganhou muitas oportunidades e entrou em campo apenas em três jogos. Já neste início de temporada fez duas partidas com a camisa do Vovô. No time profissional do Alvinegro do Porangabuçu foram um gol marcado e uma assistência cedida em 24 duelos disputados.

Trajetória de Buiú

Formado nas categorias de base do Ceará, Buiú acumula passagens por outros times brasileiros, como Joinville-SC, Bragantino-SP, Ferroviária-SP e Santo André-SP. Em 2020, ele retornou para o Alvinegro de Porangabuçu e integrou o elenco campeão do Brasileirão de Aspirantes. Na temporada 2021, ele foi integrado para o time principal.

