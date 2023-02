Na Série B, Ceará é contra redução do número para rebaixamento e acesso

Proposta visa diminuir de quatro para três o número para o acesso à elite do futebol nacional e o rebaixamento para a Série B. Todos os clubes da Segundona são contrários à ideia

Os 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro 2023, entre eles o Ceará, se posicionaram contra a redução do número de equipes para rebaixamento e acesso. Representantes dos times da Segundona se reuniram nessa segunda-feira, 13, e encaminharam o posicionamento ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, na manhã desta terça-feira, 14.

A ideia da proposta é diminuir de quatro para três o número para o acesso à elite do futebol nacional e o rebaixamento para a Série B.

Embora não tenha se posicionado publicamente, o Ceará está unido aos outros clubes da Série B contra a proposta, conforme apurou o Esportes O POVO. O posicionamento contrário dos 20 times da Segundona ocorreu de forma unânime após votação.

Dentre as equipes que disputarão a Série B, apenas Vitória, Juventude e Sampaio Corrêa se posicionaram publicamente até o momento através das redes sociais.

"Os 20 clubes participantes da Série B de 2023 decidiram, por unanimidade, em reunião realizada nessa segunda-feira, 13, se posicionar publicamente contra a mudança na quantidade de acessos e rebaixamentos no Campeonato Brasileiro Série A, tendo em vista diversas matérias na mídia esportiva indicando que alguns clubes pretendem propor a modificação do atual número de 4 (quatro) clubes para 3 (três) clubes", diz trecho da nota divulgada por Vitória, Juventude e Sampaio Corrêa.

Dirigentes dos clubes da Série A 2023 se reúnem na tarde desta terça-feira, no Conselho Técnico da Primeira Divisão. Um grupo de times, de acordo com o UOL, tinha a ideia de colocar a proposta de redução para votação, mas a CBF pretende não permitir.

Clubes da Série A favoráveis à proposta argumentam que ligas importantes do futebol europeu, como a Premier League e a Bundesliga, têm três clubes rebaixados, segundo publicação do UOL. Além disso, o atual formato do Campeonato Brasileiro estaria causando instabilidade financeira.

