Erick espera jogo difícil do Ceará diante do Sport: "Não perderam na temporada"

Jogo entre Vovô e Leão da Ilha ocorre nesta terça-feira, 14, às 21h30min, no PV, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste

Com dez jogos já disputados em 2023, o Sport contabiliza sete vitórias e três empates na temporada. Com o histórico atual sem derrotas do adversário, o atacante do Ceará, Erick, aguarda um embate difícil na Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 21h30min, no PV, pela terceira rodada da fase de grupos.

"Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos da qualidade do time do Sport, é um adversário que não perdeu na temporada. Fizemos uma boa semana, o ambiente tá leve e tenho certeza que, com apoio da nossa torcida, vamos fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo", ressaltou ele.

O ambiente leve citado pelo jogador ocorre em função do bom resultado do último jogo, quando o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Fortaleza por 2 a 1. Para o atleta, o bom resultado serve como incentivo para que o grupo continue somando bons resultados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Pesa muito. Como eu falei, o ambiente está leve. Lógico que uma vitória no Clássico nos dá confiança. É um campeonato a parte, ambiente completamente diferente. Feliz pela vitória e agora vamos dar sequência na temporada", disse.

Sobre o assunto Sem marcar data, presidente interino do Ceará pede eleição respeitosa e não vai concorrer

Diretor do Ceará esclarece empréstimo de João Victor e cita "parças"

Ceará oficializa a contratação do meia Pedro Lucas, do Grêmio

Histórico contra o Sport

Erick é um dos jogadores do Ceará que já possui um histórico contra o Sport. O atleta defendeu a equipe profissional do Náutico em nove jogos contra o Leão da Ilha entre 2017 e 2021, e marcou dois gols, de acordo com o site de estatísticas O Gol.

Por este motivo, o jogador pontuou que tem a equipe como rival, mas voltou a destacar os bons números do grupo na atual temporada.

"Sport é meu rival desde o tempo do Náutico. Joguei muitas partidas contra eles, mas é uma equipe muito qualificada, tem bons jogadores e tem que por em pauta que não perderam na temporada ainda. Fizemos uma boa semana, o professor passou tudo que devemos fazer dentro do jogo e agora é trabalhar para fazermos amanhã um grande jogo. (...) Vai ser um grande jogo. Eu mesmo tô com uma expectativa muito grande. O torcedor vai comparecer em peso e espero que amanhã a gente faça um grande jogo para que possamos dar essa alegria a ele", falou ainda.