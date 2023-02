Ceará x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Sport se enfrentam hoje, terça, 14 de fevereiro (14/02), pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV SBT, no serviço de streaming OneFootball e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A expectativa é para que Gustavo Morínigo mantenha a base do time que venceu o Fortaleza. A principal dúvida fica sobre o retorno de Tiago Pagnussat ao time titular. Substituto do experiente zagueiro no Clássico-Rei, Gabriel Lacerda pode ser mantido no time principal ao lado do jovem David Ricardo.

O técnico Enderson Moreira tem baixas relevantes pelo corredor direito do time. Os laterais Eduardo, titular da posição, e Ewerthon, reserva imediato, estão lesionados e desfalcam o Sport. O treinador pode promover a estreia de Devyson, destaque na campanha do Leão na Copinha, no profissional. (Com Lucas Mota)



Ceará x Sport ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: Canal de TV aberta



Canal de TV aberta OneFootball: Serviço de streaming

Serviço de streaming Nosso Futebol: Serviço de Pay-per-view



Copa do Nordeste 2023 - Ceará x Sport

Escalação provável

Ceará

4-3-3: Richard; Caíque, Lacerda (Tiago Pagnussat), David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Téc: Gustavo Morínigo



Sport

4-3-3: Renan; Deyvson, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Téc: Enderson Moreira.



Quando será Ceará x Sport

Hoje, terça, 14 de fevereiro (14/02), às 21h30min

Onde será Ceará x Sport

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

