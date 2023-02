Ceará segue ritmo intenso de preparação visando clássico regional contra o Sport

O clássico regional acontece na terça-feira, 14, às 21h30min, no Presidente Vargas, em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste

O Ceará segue em ritmo intenso de preparação para o importante confronto com o Sport, que acontece na terça-feira, 14, às 21h30min, no Presidente Vargas. O clássico regional, além da natural importância que representa para as pretensões do Vovô na Copa do Nordeste, também é uma prévia de um duelo que ocorrerá na Série B do Brasileirão, onde as duas equipes serão adversárias diretas pelo acesso à elite nacional.

O Alvinegro chega com a confiança elevada para a partida contra o Rubro-Negro pernambucano após vencer dois difíceis embates em sequência. O primeiro diante do Sampaio Corrêa, pelo Nordestão, que estava invicto e não havia sofrido nenhum gol em 2023. O segundo perante o maior rival, o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, jogo este que consagrou a equipe preto-e-branco com a melhor campanha da fase de grupos do certame.

Não só pelos bons resultados, mas o desempenho do time comandado por Gustavo Morínigo é um ponto relevante neste momento de ascensão do Ceará. Diferente das primeiras exibições, onde demonstrou claras dificuldades em campo, sobretudo nas articulações ofensivas e posicionamentos defensivos, o Vovô conseguiu, neste recorte recente de confrontos, causar novas impressões — desta vez, positivas.

Mais organizado e eficiente, o Ceará indica que vive uma fase de evolução. O duelo contra o Sport, consequentemente, eleva as expectativas e se coloca como mais um bom teste para o elenco alvinegro, que tem tido em Guilherme Castilho, Jean Carlos e Janderson suas principais referências técnicas neste início de ano, status que, nas últimas temporadas, foi ocupado quase que exclusivamente por Vina, agora jogador do Grêmio.

Embora um clássico regional não seja, na teoria, um jogo fácil, na prática o Vovô tem construído um retrospecto favorável contra o Sport. Nos últimos cinco encontros dos times, o Alvinegro não sofreu nenhuma derrota: foram duas vitórias, uma delas goleada por 4 a 0 em plena Ilha do Retiro, e três empates. O último revés do clube de Porangabuçu aconteceu em 2020, pela Série A daquele ano.

Ceará x Sport: expectativa de jogo equilibrado

O momento semelhante dos times, entretanto, indica equilíbrio no cenário atual do embate. Comandado por um velho conhecido da torcida do Ceará, o treinador Enderson Moreira, o Leão lidera o Grupo A da Copa do Nordeste e também é o primeiro colocado do Campeonato Pernambucano. Em ambas competições, o Rubro-Negro não sofreu nenhuma derrota sequer.

No plantel, o Sport conta com diversos jogadores conhecidos do futebol cearense. Entre eles, Fabinho, Jorginho e Gabriel Santos, todos ex-Ceará, Edinho e Matheus Vargas, emprestados pelo Fortaleza, e Igor Cariús, que contabiliza passagens pelo Iguatu, Quixadá e Barbalha. Além do citados, há a presença do veterano Vagner Love no ataque.

Pelo lado do Vovô, Morínigo contará com dois reforços para o duelo: o lateral Warley e o volante William Maranhão. Ambos jogadores foram regularizados e podem estrear com a camisa preto-e-branco na terça-feira, 14.