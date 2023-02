Castilho fala sobre saída de Vina e afirma: "É um ídolo do Ceará"

O meio-campista Guilherme Castilho concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 10, e comentou sobre a saída do também meia Vina, que vai deixar o Ceará após três temporadas.

Na oportunidade, o jogador revelou que o camisa 29 já lhe ajudou muito no Alvinegro de Porangabuçu e esbanjou seu desejo de que Vina retorne ao clube no futuro.

"Sou muito suspeito para falar do Vina. Até certo ponto, éramos muito próximos. Para mim, é um exemplo, me deu muitos conselhos, pude aprender muito com ele dentro do clube. Independente de qualquer coisa, o Vina é um ídolo do Ceará, fez muita coisa. Que um dia ele possa voltar e terminar de escrever essa história linda que ele fez", disse.



Saída de Vina

O meia publicou, nesta quinta-feira, 9, em suas redes sociais, mensagens em tom de despedida. O jogador de 31 anos agradeceu a oportunidade de vestir a camisa alvinegra, tirou fotos com funcionários e fez uma declaração ao clube.



Em uma das publicações, Vina escreveu: “Te amo Vovô”. Em outro post, o jogador disse: “Meu cantinho do agradecimento de ter tido a oportunidade de vestir essa camisa em todos os dias de treinamento”.

O Grêmio negocia com o Ceará a contratação do atleta. O meia deve chegar a Porto Alegre com vínculo definitivo, que deve ser de dois anos, porém as partes ainda debatem o tempo de contrato.

