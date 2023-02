Prestes a renunciar, Robinson de Castro faz pronunciamento no Ceará nesta quinta (9/2)

Dirigente vai se pronunciar em transmissão ao vivo na Vozão TV, canal oficial do clube no Youtube

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, fará um pronunciamento na Vozão TV, canal oficial do clube no Youtube, nesta quinta-feira, 9. A transmissão se iniciará às 15h e a tendência é que o dirigente anuncie sua renúncia ao cargo de presidente executivo do Vovô.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o atual presidente do Alvinegro já assinou a carta de renúncia do cargo. Com a saída de Robinson de Castro, Carlos Moraes, segundo vice-presidente, assume a presidência — Humberto Aragão, que era primeiro vice, renunciou à posição no fim de 2022. O novo presidente do Conselho Deliberativo, que será José Barreto de Carvalho Filho, tem 90 dias para convocar uma nova eleição da diretoria executiva.

Sobre o assunto De saída do Ceará, Vina se despede e faz declaração: "Te amo Vovô"

Com negociação avançada, Ceará espera fechar com William Maranhão até sexta-feira, 10

Robinson de Castro assina carta de renúncia e deve oficializar saída do Ceará nesta quinta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

João Paulo, atual diretor financeiro do Vovô, é o principal cotado para assumir a presidência do clube, enquanto Caio Leitão, filho de Evandro Leitão, é o favorito para ser vice-presidente.



Fim da 'Era Robinson'

Robinson de Castro deixa o Ceará após quase oito anos como presidente. O mandatário assumiu o clube em 2015 no lugar de Evandro Leitão - naquele ano, Robinson era vice-presidente. Desde então, o executivo esteve à frente do cargo por dois triênios, além da última temporada, que representou o início do terceiro mandato no Alvinegro e iria até 2024.

Tags