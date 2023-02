Com negociação avançada, Ceará espera fechar com William Maranhão até sexta-feira, 10

O Ceará trabalha para anunciar a contratação do volante William Maranhão até sexta-feira, 10. As conversas com o Santos estão adiantadas e a ideia é ter o atleta por empréstimo até o fim da temporada.

O jogador de 27 anos defendeu o Atlético-GO na temporada passada, mas retornou ao Santos com o fim do contrato de empréstimo, porém não teve nenhuma oportunidade no Peixe. A última partida oficial dele foi em 13 de novembro, na rodada final da Série A do Brasileiro.

A pressa para acertar com o volante tem a ver com o prazo de regularização de reforços para o Campeonato Cearense, que vai até sexta-feira, 10. Caso seja registrado depois, ele pode defender o Vovô em outras competições, mas não no Estadual.

De acordo com informações da imprensa paulista, os salários devem ser divididos entre o Santos e o Ceará. O contrato de William Maranhão com o alvinegro praiano vai até o fim de 2024.



