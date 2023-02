Robinson de Castro deve renunciar à presidência do Ceará nesta quinta-feira

A carta de renúncia já foi assinada e será lida nesta quinta-feira, 9, durante as eleições do Conselho Deliberativo

A era Robinson de Castro no Ceará está prestes a ser encerrada. O Esportes O POVO apurou que o atual presidente do Alvinegro já assinou a carta de renúncia do cargo, documento este que será lido durante a eleição do Conselho Deliberativo nesta quinta-feira, 9, em Porangabuçu.

Com a saída de Robinson de Castro da presidência, Carlos Moraes, segundo vice-presidente, assume o cargo — Humberto Aragão, que era primeiro vice, renunciou à posição no fim de 2022. O novo presidente do Conselho Deliberativo, que será José Barreto de Carvalho Filho, tem 90 dias para convocar uma nova eleição da diretoria executiva.

Alguns nomes, inclusive, foram discutidos internamente. João Paulo, atual diretor financeiro do Vovô, é o principal cotado para assumir a presidência do clube, enquanto Caio Leitão, filho de Evandro Leitão, é o favorito para ser vice-presidente.

A era Robinson de Castro

Pelo Vovô, Robinson de Castro conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão em 2017, o bi-campeonato cearense em 2017 e 2018, além do título da Copa do Nordeste de 2020. Foram cinco temporadas consecutivas na elite nacional, com duas classificações conquistadas para a Sul-Americana.

O péssimo desempenho no último ano, potencializado pelo rebaixamento do Ceará para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, abalaram a relação de Robinson de Castro com a torcida do Vovô. Virou comum, em jogos ou ações na rua, protestos pedindo a renúncia do mandatário. A situação tornou-se insustentável.

Robinson de Castro deixa o Ceará após quase oito anos como presidente. O mandatário assumiu o clube em 2015 no lugar de Evandro Leitão - naquele ano, Robinson era vice-presidente. Desde então, o executivo esteve à frente do cargo por dois triênios, além da última temporada, que representou o início do terceiro mandato no Alvinegro e iria até 2024.

Eleições do Conselho Deliberativo

O Esportes O POVO apurou na última segunda-feira, 6, que deve haver uma composição para que seja aclamada chapa única na eleição do Conselho Deliberativo. Os grupos concorrentes liderados por Jamilson Veras e Danilo Lopes se reuniram e concretizaram a decisão.

Para a chapa única do Conselho Deliberativo, Jamilson Veras e Danilo Lopes, que concorriam para presidência, não fazem parte. A nova composição deverá ser formada por José Barreto de Carvalho Filho (presidente), Herbet Gonçalves (1º vice-presidente), Márcio Forti (2º vice-presidente), Castelo Camurça (secretário geral) e Joathan Machado (secretário adjunto).



Com informações de Brenno Rebouças.