Por ter a melhor campanha da 1ª fase do Cearense, Ceará fica com a Taça Pedro Basílio

Com a vitória sobre o Fortaleza, o Vovô foi aos 13 pontos e terminou na liderança da classificação geral da primeira fase do estadual

O Ceará terminou a primeira fase do Campeonato Cearense com a melhor campanha entre todos os clubes participantes. Dessa forma, o Alvinegro de Porangabuçu foi premiado com a Taça Pedro Basílio, entregue ao time de maior pontuação entre os grupos A e B.

A marca de melhor campanha foi atingida na noite desta terça-feira, 7, quando os comandados de Gustavo Morínigo venceram o Fortaleza pelo placar de 2 a 1 e ultrapassaram o próprio rival na classificação geral. Após cinco rodadas disputadas, o Vovô somou 13 pontos, com quatro vitórias e um empate.

Relembre a campanha do Ceará na primeira fase do Cearense

O escrete preto-e-branco iniciou o Campeonato Cearense goleando o Guarani de Juazeiro por 5 a 0 na Arena Romeirão. Os gols foram marcados por Tiago Pagnussat, Vitor Gabriel, Luiz Otávio, Jean Carlos e Guilherme Castilho.

Na rodada seguinte, o Ceará aplicou mais uma goleada. Dessa vez, a equipe derrotada foi o Pacajus, pelo placar de 4 a 0, no Estádio Presidente Vargas. Vitor Gabriel, Guilherme Castilho, Erick e Luvannor foram os autores dos gols.

Contra o Maracanã, pela terceira rodada, o Alvinegro não encontrou a mesma facilidade dos dois primeiros jogos, mas mesmo assim saiu de campo com a vitória. O Ceará venceu a partida por 2 a 1, também no Estádio Presidente Vargas.

A única partida que o Ceará deixou o campo de jogo sem os três pontos foi contra o Ferroviário, pela penúltima rodada da fase inicial. Neste jogo, o marcador terminou empatado em 1 a 1, com gols de Lincoln e David Ricardo.

