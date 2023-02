Ceará confirma eleição do Conselho Deliberativo para esta quinta-feira

A eleição se iniciará às 18h30, na sede do clube, localizada na Avenida João Pessoa. O evento ocorrerá de forma presencial

O Ceará confirmou a realização das eleições do Conselho Deliberativo do clube para esta quinta-feira, 9 de fevereiro. O anúncio foi feito através de um edital divulgado na manhã desta quarta-feira, 8. No documento, o presidente Robinson de Castro convida todos os associados contribuintes aptos a votar.

Dessa forma, a eleição se iniciará às 18h30, na sede do clube alvinegro, localizada na Avenida João Pessoa. O evento ocorrerá de forma presencial e terá duas chamadas: a primeira às 18h30 e a segunda às 19h30.



No edital, o clube ainda informa que estarão aptos a votar somente os associados contribuintes quites com seus compromissos junto ao clube.