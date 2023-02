Morínigo elogia postura do Ceará e revela estratégia no Clássico-Rei: "Anular e aproveitar"

O Ceará venceu o Fortaleza nesta terça-feira, 7, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. Após o duelo, em entrevista coletiva, o técnico Gustavo Morínigo comemorou o triunfo, elogiou a torcida e ressaltou a postura e união do grupo alvinegro. O treinador também revelou a estratégia para vencer o Clássico-Rei.

"Trocamos de sistema de jogo hoje. Podemos marcar no início, o jogo parecia controlado no primeiro tempo. Depois dos gols, o time se cuidou um pouco mais, exageradamente, para mim. No segundo tempo, a ideia era manter o resultado pelos primeiros 15 minutos, então recuar um pouco mais. Mas o Fortaleza foi com tudo. Fizeram o primeiro gol e tivemos que apelar aos jogadores um pouco mais descansados. A estratégia foi anular e aproveitar. Creio que erramos em várias situações no segundo tempo, que poderiam decidir melhor, mas o importante é valorizar. Enfrentamos um grande rival, preparado, que tinha vantagem por tempo de treinamento juntos, mas nós estamos correndo atrás", explicou o comandante.

O treinador também pediu união e destacou a entrega dos jogadores. Morínigo também reforçou o compromisso do grupo em busca dos objetivos da equipe na temporada. "Para mim, agora é apenas um compromisso, não é um troféu. Gostaria que fosse um compromisso de união não somente entre nós, mas com nossa torcida que nos acolheu e foi muito importante. Os jogadores se entregaram, sentiram o calor da nossa torcida. Que seja um ponto de união e de comprometimento de todos para melhorar este time a cada dia e que este time nos leve a conseguir o objetivo deste ano", ressaltou.

Próximo desafio

O próximo compromisso do Alvinegro do Porangabuçu será apenas na próxima terça-feira, 14, quando a equipe enfrentará o Sport, pela Copa do Nordeste, às 21h30min. O palco do confronto será o Estádio Presidente Vargas.

