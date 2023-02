Guilherme Castilho celebra vitória do Ceará em Clássico-Rei: "Continuar nessa pegada"

O volante foi o autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 do Alvinegro sobre o rival Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1 no primeiro Clássico-Rei de 2023. Autor de um dos gols da vitória desta terça-feira, 7, o volante Guilherme Castilho foi um dos destaques do confronto. Na beira do campo, logo após a partida, o atleta celebrou a vitória do Vovô sobre o rival.

"Acho que o reconhecimento não é pessoal, é de toda a equipe. A gente teve uma entrega muito grande aí. Sabemos da força do nosso rival. Temos que ter a serenidade de saber que se a gente tivesse perdido não estaria tudo errado e nem a gente ganhando está tudo certo. Então é trabalhar, continuar nessa pegada junto com nossa torcida, porque tenho certeza que durante o ano a gente vai ter bons frutos e colocar o Ceará no lugar que ele merece estar”, disse o atleta após a partida.

Ao derrotar o maior rival, o Ceará garantiu a melhor campanha da fase inicial do Campeonato Cearense. Portanto, o time alvinegro acabou sendo premiado com a Taça Pedro Basílio logo após o término do jogo.

O próximo compromisso dos comandados de Gustavo Morínigo na temporada será apenas na próxima terça-feira, 14, quando a equipe enfrentará o Sport, pela Copa do Nordeste, às 21h30min. O palco do confronto será o Estádio Presidente Vargas.

