Vina provoca Galhardo após vitória do Ceará no Clássico-Rei; veja vídeo

O Ceará venceu o Fortaleza na noite desta terça-feira, 7, no primeiro Clássico-Rei do ano. Após a partida, o meia Vina festejou o triunfo alvinegro e reproduziu comemoração de Thiago Galhardo, atacante do Leão, em vídeo divulgado nas redes sociais.

“Senhores, muito obrigado, senhores. Vocês me fizeram muito feliz hoje”, escreveu o jogador do Vovô em seu perfil no Instagram.

Vina não entrou em campo no Clássico-Rei desta terça. Este foi o terceiro jogo seguido que o jogador ficou fora da lista de relacionados do técnico Gustavo Morínigo. De acordo com o clube, o meia finalizou a transição na última segunda-feira, 6, porém ainda não tinha condições suficientes para estar no duelo.

Negociação com Grêmio

O Grêmio negocia com o Ceará e se aproxima do acerto com Vina. O modelo de negócio ainda é discutido entre os clubes. A informação foi publicada pelo jornalista Jeremias Wernek, no portal GZH, e confirmada pelo Esportes O POVO.



