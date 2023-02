Ceará x Fortaleza ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, 07, às 21h35min, no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 7 de fevereiro, às 21h35min, no estádio Presidente Vargas, pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Como Ceará e Fortaleza chegam para o jogo

Mandante, o Ceará vem de uma vitória sobre o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. O técnico Gustavo Morínigo, que é estreante em Clássico-Rei, no entanto, pode ter até quatro desfalques.

No departamento médico estão o zagueiro Luiz Otávio, que trata uma lesão no joelho direito, e o lateral-direito Michel Macedo, lesionado no bíceps femoral da coxa direita. Outros dois nomes são tratados como dúvida. O primeiro é Danilo Barcelos, que faz fisioterapia no tornozelo direito, devido a entorse. O outro é Vina, que ficou de fora das duas últimas partidas, foi poupado de alguns treinos por dores no púbis, mas já voltou a dar expediente, porém precisava recuperar a condição física. Em contrapartida, o atacante Hygor Cléber, que está há uma semana em Porangabuçu, foi regularizado e pode estrear com a camisa alvinegra.

No Fortaleza, o único atleta descartado é Moisés. O atacante cumpre protocolo pós-operatório devido a uma cirurgia no pé direito. Jogadores que foram poupados na partida passada, contra o ABC, podem ganhar espaço no time titular, como o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Tomás Pochettino. O Tricolor tenta reabilitação após conhecer a primeira derrota em 2023.

