Ceará anuncia a contratação do lateral-direito Warley

O Ceará segue reforçando a equipe para a temporada de 2023. Na noite desta segunda-feira, 6, o clube anunciou a contratação do lateral-direito Warley, de 23 anos. O atleta chega ao Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo junto ao Coritiba-PR até o final deste ano.

Warley já está na capital cearense e, inclusive, realizou todos os exames e avaliações clínicas com o departamento médico do clube. Portanto, o atleta foi integrado ao elenco e aguarda a regularização para poder estrear com a camisa alvinegra.

Em 2022, o lateral-direito, que também pode ser utilizado como ponta, atuou em 26 partidas pelo Coritiba e marcou um gol, além de ter distribuído duas assistências. Sua temporada de melhor desempenho aconteceu em 2021, quando o jogador defendeu as cores do Botafogo. No clube carioca ele marcou cinco vezes e deu sete passes para gols em 48 jogos.

