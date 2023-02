Torcida do Ceará esgota carga de ingressos para mandante do Clássico-Rei

Os 6.500 bilhetes destinados a torcida do Vovô já foram adquiridos, seja por check-in de sócios-torcedores ou venda avulsa. Restam poucos bilhetes para a torcida visitante

A torcida do Ceará esgotou a carga de ingressos destinada ao mandante para o Clássico-rei desta terça-feira, 7, válido pelo Campeonato Cearense. O clube comunicou que não há mais bilhetes para o espaço reservado aos alvinegros no PV.

Com uma carga máxima de 12 mil ingressos, 6.500 estavam destinados à torcida do Ceará. O clube não especificou quantas entradas foram confirmadas via check-in pelos sócios-torcedores e quantos bilhetes avulsos foram vendidos, mas a venda para não sócios foi aberta na manhã desta segunda.

O setor de cadeiras sociais será exclusivo para torcedores do Ceará e tem capacidade para mil pessoas. Os outros 5.500 ficarão nos setores azul e parte do setor laranja da arquibancada.

Torcida visitante

O restante dos 5.500 ingressos disponíveis foram destinados ao Fortaleza, que informou no início da tarde desta segunda a venda de 4.100. Os bilhetes restantes poderão ser vendidos até o fim da tarde da terça-feira, se ainda estiverem disponíveis até lá, mas no estádio Presidente Vargas não terá comercialização de entradas nas bilheterias.

Na operação de segurança, inclusive, só poderão se aproximar do estádio aqueles que tiverem ingresso na mão.



