Richardson pede paz no Clássico-Rei e enaltece duelo: "Vale muito"

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 21h35, em jogo da quinta rodada do Campeonato Cearense

O volante Richardson concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 6, e falou sobre o Clássico-Rei desta terça-feira, 7. Ceará e Fortaleza se enfrentam às 21h35, no Estádio Presidente Vargas, em jogo da quinta rodada do Campeonato Cearense.

Na véspera do confronto, o camisa 6 do Vovô comentou sobre a praça esportiva em que o jogo será realizado e pediu paz entre as torcidas.

"É um estádio mais apertado, mais acanhado. Acredito que vai ser um espetáculo muito bom. A gente espera ter uma grande festa de ambas as torcidas com muito respeito e paz em volta do estádio e dentro do campo."

Experiente em clássicos, Richardson salientou a importância de um triunfo diante do maior rival. E, enquanto dissertava sobre a rivalidade existente entre Vovô e Leão, o volante fez questão de falar sobre o respeito entre as equipes para não ocasionar brigas ou confusões, como aconteceu no jogo entre Athletico e Coritiba neste domingo, 5.

"Vale muita coisa, envolve muita coisa. A gente sabe o quanto pesa uma vitória no clássico, e uma derrota também. Toda vez que entrar (em campo) Ceará contra Fortaleza vai ser uma rivalidade muito grande, mas é claro que com muito respeito de ambas as partes porque a gente não quer repetir cenas lamentáveis que aconteceram em outros lugares."



Em outro trecho da coletiva, o jogador ainda destacou que não existe favoritismo em clássico, independente das situações dos times.

"A gente vem de um jogo bom, uma vitória diante do nosso torcedor. Sabemos que clássico não existe favorito. É um campeonato à parte, mexe com a cidade e o estado", disse.



Novidade no Vovô

Reforço mais recente do Ceará para a temporada 2023, o atacante Hygor Cléber teve o nome publicado no BID nesta segunda-feira, 6, e ganhou condições legais de atuar pelo Vovô já no Clássico-Rei desta terça-feira, 7, válido pelo Campeonato Cearense.



