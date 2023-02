Ceará inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei pelo Cearense

O primeiro Clássico-Rei de 2023 está marcado. Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 21h35min, no estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense. O Vovô iniciou nesta segunda-feira, 6, a venda de ingressos para a torcida alvinegra.

Os torcedores do Ceará poderão adquirir os bilhetes para três setores. Os ingressos custam R$ 60 para os setores azul e laranja, enquanto no social, as entradas estão sendo comercializadas por R$ 140. Os preços são referentes ao valor cheio, mas há meia-entrada para as três áreas da arquibancada.

Venda de ingressos iniciada para o Clássico-Rei!

Pontos de venda: Lojas Vozão Shoppings e Sede

Não haverá venda on-line e nem venda no local do jogo.

Check-in: https://t.co/Opa9PGnNR3



Setores e valores:

Azul - R$ 60 / R$ 30

Laranja - R$ 60 / R$ 30

Social - R$ 140 / R$ 70 pic.twitter.com/ZFIntIrFYj

A carga máxima de ingressos para o duelo será de 12 mil, sendo 6.500 bilhetes destinados aos torcedores do Ceará, sendo mil de cadeiras sociais (exclusivo para o Ceará) e 5.500 de arquibancada, e 5.500 para a torcida do Fortaleza. O Vovô abriu na última quinta-feira, 2, o check-in para os sócios-torcedores.

Os torcedores poderão comprar os ingressos nas Lojas Vozão Shoppings e na Sede. Não serão comercializados bilhetes de forma online e no local do jogo.

Confira setores e valores para a torcida do Ceará