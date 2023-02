Ceará se aproxima de contratação do lateral-direito Warley, do Coritiba

O Ceará segue em busca de reforçar o elenco para as competições de 2023. Após avaliação do atual plantel, o clube diagnosticou a necessidade de contratação de um atacante, zagueiro e lateral-direito. Para a lateral, o Vovô negocia com o Warley, atualmente no Coritiba, de acordo com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O jogador de 23 anos chegaria ao Porangabuçu por empréstimo até o fim do ano, quando encerra o vínculo com o clube paranaense. O atleta já trabalhou com o treinador alvinegro, Gustavo Morínigo, no Coxa, em 2022. O técnico, inclusive, já fez contato com o lateral-direito e espera contar com o reforço. No atual elenco, o Vovô conta com Michel Macedo, que está lesionado, Ytalo e Igor na posição. O setor foi o único que não recebeu reforços na reformulação para 2023.

Warley é natural de Recife-PE e iniciou a carreira no Santa Cruz. Ele foi emprestado ao CSA-AL e chegou ao Botafogo em 2020, onde atuou até o final de 2021, quando encerrou seu contrato. O clube carioca não chegou a um acordo financeiro para a renovação e ele ficou livre no mercado até acertar com o Coritiba no começo de 2022 por duas temporadas.

Com a camisa do Coritiba, Warley atuou em 26 partidas, com um gol marcado e duas assistências cedidas. Pelo Botafogo, o atleta foi considerado um "12º jogador" na campanha do título da Série B, em 2021, e ganhou oportunidades na equipe titular no fim da temporada. O jogador participou de 33 jogos, com três gols e seis assistências. Ao todo, foram 67 jogos, seis gols e oito assistências pelo clube do Rio de Janeiro. (Com informações de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN)

