Guilherme Castilho avalia início de temporada e fala sobre Clássico: "Jogo diferente"

Até o momento, o camisa 99 do Alvinegro de Porangabuçu disputou cinco dos seis jogos do time em 2023

Vivendo boa fase neste início de temporada, o meio-campista Guilherme Castilho vem se consolidando como uma peça importante no Ceará de Gustavo Morínigo. Até o momento, o jogador disputou cinco dos seis jogos do time alvinegro em 2023.

A avaliação positiva do seu desempenho é feita não só pelos torcedores, mas também pelo próprio jogador. O camisa 99 se diz satisfeito com seu início de ano, no entanto, deseja evoluir mais para contribuir com a equipe.

"Estou muito satisfeito com esse início individual, mas quero ainda mais, principalmente coletivamente, que é sempre o mais importante. Durante as férias, trabalhei bastante pra iniciar esse ano da melhor maneira possível e esse momento é consequência de muito trabalho. Porém, vou seguir me dedicando em busca de um desempenho ainda melhor pra ajudar a equipe dentro de campo."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Castilho já assinalou dois gols na atual temporada. Sendo um contra o Pacajus, pelo Campeonato Cearenese, e outro contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. Esse último, inclusive, marcou a primeira vitória alvinegra no certame regional.

Sabendo da relevância do Nordestão nesse primeiro semestre, o jogador avaliou o triunfo diante do time maranhense. Além disso, Castilho também revelou que o elenco já virou a 'chave' para o Clássico-Rei desta terça-feira, 7.

"Nós sabíamos da importância de aproveitar o mando de campo, o apoio da nossa torcida e somar os primeiros pontos na Copa do Nordeste. Agora, já viramos a chave e estamos muito focados pro primeiro clássico do ano, que é de extrema importância, é um jogo diferente e pode nos dar mais confiança e moral pra sequência das competições", disse.

O Ceará enfrenta o maior rival Fortaleza pela quinta rodada do Campeonato Cearense. A bola rola às 21h35 no Estádio Presidente Vargas.

Sobre o assunto Ceará se aproxima de contratação do lateral-direito Warley, do Coritiba

Ceará iniciou preparação para o Clássico-Rei na manhã deste domingo

Ceará: Morínigo mira Clássico-Rei, mas reforça necessidade de recuperar os jogadores

Tags