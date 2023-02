Novo reforço do Ceará, Hygor treina em Porangabuçu e aguarda regularização

O Ceará ainda não anunciou oficialmente Hygor como reforço do clube, mas o atacante já participa normalmente das atividades em Porangabuçu. A expectativa é de que o Vovô divulgue o acerto ainda nesta sexta-feira, 3.

O atacante chega ao Alvinegro de Porangabuçu após temporada de destaque atuando pelo Criciúma, clube em que marcou 14 gols em 42 jogos. O atleta entrou em acordo com a Ferroviária, clube que detinha seus direitos, e ficou livre no mercado para concluir as negociações com o Vovô.

A diretoria do Ceará já iniciou processo para regularização de Hygor no BID, mas o atleta não está disponível para estrear diante do Sampaio Correa neste sábado, 4, pela Copa do Nordeste. A expectativa é de que até a próxima terça-feira, 7, o atacante esteja apto para entrar em campo.

Com informações de Horácio Neto.