David Ricardo projeta Clássico-Rei, mas ressalta foco do Ceará no Sampaio Corrêa

O defensor comentou sobre o duelo diante do Fortaleza, mas voltou o foco da equipe para o jogo contra time do Maranhão, marcado para este sábado, 4, no PV

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, participou de entrevista coletiva nesta sexta-feira, 03, e reconheceu a dificuldade do Clássico-Rei da próxima semana. Entretanto, o defensor optou por direcionar o foco para o jogo diante do Sampaio Corrêa, marcado para este sábado, 4, válido pela Copa do Nordeste.

“A gente sabe que clássico é sempre um jogo difícil. Sabemos da qualidade da equipe do Fortaleza, mas também sabemos da nossa qualidade. Estamos focados primeiramente no Sampaio Corrêa, que é muito importante para a gente. Precisamos sair com a vitória. Logo após esse jogo, aí sim começamos a focar no Fortaleza. Temos certeza que vai ser um jogo difícil, mas que temos grande capacidade de sair com os três pontos.”

Nos próximos quatro jogos o Ceará enfrentará times das Séries A e B. Para David Ricardo, apesar da dificuldade da sequência, o clube alvinegro tem chances de conseguir bons resultados, além de boas atuações. Ele também voltou a falar do Clássico-Rei, destacando a importância de uma vitória para a confiança da equipe.

“Sabemos que é uma sequência difícil, mas que dá sim para a gente ter resultados e fazer grandes jogos. A gente espera pontuar, principalmente agora com o Sampaio Corrêa, que a gente vem de uma derrota. A cabeça também fica um pouco no clássico, por saber da grande consequência que tem uma vitória, a confiança eleva muito e é o que a gente está precisando.”

Autor do gol do Ceará no empate em 1 a 1 contra o Ferroviário na última terça-feira, 31, David Ricardo revelou o sentimento por balançar as redes pela primeira vez no time profissional do Vovô.

“Sempre sonhei em estar no profissional e quando fiz meu primeiro gol com a camisa do Ceará foi um momento incrível, felicidade tremenda. Lembro de tudo que passei para estar aqui e ali naquele momento só pensei em agradecer a Deus pela oportunidade.”

Para finalizar, David Ricardo comentou sobre a concorrência no miolo de zaga do Ceará. O jovem atleta elogiou os companheiros e ressaltou que quem for escolhido por Gustavo Morínigo irá suprir as necessidades da equipe.

“Eu enxergo como uma briga natural. Cada um briga pelo seu. São cinco excelentes zagueiros. Quem o professor botar para jogar, tenho certeza que vai suprir a necessidade. Espero estar contribuindo nas oportunidades que eu tiver, poder estar fazendo grandes jogos.”

