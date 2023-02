Ceará encara Sampaio Corrêa e mira primeira vitória na Copa do Nordeste

A partida contra a Bolívia Querida, neste sábado, 4, às 17h30min, no PV, marca o primeiro teste para o Vovô na temporada com nível de competitividade de Série B

O Ceará terá pela frente o Sampaio Corrêa-MA pela segunda rodada da Copa do Nordeste, neste sábado, 4, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas.

A equipe comandada por Gustavo Morínigo quer apagar a estreia com derrota para o Ferroviário e se recuperar na competição. Os maranhenses, por sua vez, miram a segunda vitória consecutiva após iniciar o certame regional com triunfo sobre o Bahia.

A partida contra a Bolívia Querida marca o primeiro teste para o Vovô na temporada com nível de competitividade de Série B. Os dois times vão disputar a Segundona em 2023 e têm como principal objetivo no ano o acesso para a elite do futebol nacional.

Entre outras metas, a dupla também sonha com mais um título de Nordestão. O Ceará é bicampeão da Lampions. A última conquista foi em 2020. O Sampaio levantou a "Orelhuda" na edição de 2018.

Além de atuar em casa, com o apoio da torcida, o clube do Porangabuçu ostenta retrospecto positivo contra o escrete do Maranhão. O Alvinegro está invicto desde março de 2018 em duelos diretos contra o rival nordestino. De lá pra cá, o Vovô venceu três vezes e empatou uma.

Neste começo de temporada, o técnico Gustavo Morínigo tem feito vários testes na equipe em busca do encaixe ideal. O paraguaio não repetiu nenhuma formação em cinco jogos na temporada. O time soma três vitórias, um empate e uma derrota, com 12 gols marcados e cinco sofridos, e ainda sofre com oscilação de desempenho.

Para o embate de hoje, Morínigo não poderá contar com dois atletas considerados titulares: o zagueiro Luiz Otávio e o lateral-direito Michel Macedo. Ambos os jogadores tratam lesão no departamento médico do clube.

Na lateral, o comandante tem dado oportunidades para Marcos Ytalo e Igor, mas a tendência é de que o segundo seja o titular contra o Sampaio. Na zaga, David Ricardo se destacou com as chances recebidas após lesão de Luiz Otávio e pode ser o escolhido para atuar ao lado de Tiago Pagnussat. Lacerda também briga pela vaga.

"Eu fico feliz por estar vivenciando esse momento. Trabalhei a vida toda para chegar a um clube grande como Ceará. Estou buscando aproveitar as oportunidades ao máximo. Espero continuar jogando pelo Ceará, fazendo boas partidas, gols para ajudar minha equipe", disse David Ricardo, que marcou gol no empate em 1 a 1 com o Ferroviário.

O rival do Ceará faz um começo de temporada positivo. A equipe está invicta no tempo regulamentar após sete partidas. A Bolívia Querida soma seis vitórias e um empate. A defesa maranhense não foi vazada até o momento, destaque para o trio do setor: o goleiro Luiz Daniel e os zagueiros Joécio e Allan Godói.

Na frente, os jogadores do setor ofensivo tem dado conta do recado. São 13 gols marcados em sete jogos. O técnico Felipe Conceição também tem dois desfalques importantes. O atacante Pimentinha e o meio-campista Eloir foram diagnosticados com virose e não viajaram para Fortaleza junto com a delegação do Sampaio.

Embora invicto no tempo regulamentar, o Tubarão teve a primeira frustração na temporada, quando perdeu o título do 1º turno do Estadual para o modesto Maranhão. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e foi decidido nos pênaltis.

Ceará x Sampaio Corrêa

Ceará

4-2-3-1: Richard; Igor, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga (Danilo Barcelos); Richardson (Caíque) e Arthur Rezende; Janderson, Jean Carlos e Vina (Erick); Vitor Gabriel (Luvannor). Téc: Gustavo Morínigo

Sampaio Corrêa-MA

4-3-3: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Joécio, Allan Godói e Vitinho (Pará); Emerson Souza, Nadson e Rafael Vila; Matheus Martins, Vinícius Alves e Gabriel Silva (Andrey). Téc: Felipe Conceição

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 4/2/2023

Horário: 17h30min

Árbitro: Denis Ribeiro da Silva Serafim/AL

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira-Fifa/AL e Rondinelle dos Santos Tavares/AL

Transmissão: Canal Nosso Futebol, SBT, OneFootball e Rádio O POVO CBN e CBN Cariri e YouTube O POVO

