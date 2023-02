CBF divulga tabela básica do Brasileirão Feminino A1; veja jogos do Ceará

A CBF divulgou nesta quinta-feira, 2, a tabela básica do Brasileirão Feminino A1. O Ceará é o representante cearense da competição. O time alvinegro se classificou para o certame após passar para as semifinais do Brasileirão Feminino A2 de 2022, torneio em que foi campeão posteriormente após enfrentar o Athletico-PR.

O Vovô estreia na última semana de fevereiro, entre os dias 24 e 27, diante do Corinthians fora de casa. Na segunda rodada, entre os dias 03 e 06 de março, as Alvinegras recebem o São Paulo em casa. A partida da terceira rodada será diante do Bahia, em clássico nordestino que deve ocorrer em Salvador entre os dias 10 e 13 de março.

Antes de entrar em campo pelo Brasileirão Feminino A1, o Ceará entra em campo pela Supercopa Feminina. A equipe comandada por Felipe Soares enfrenta o Flamengo-RJ no próximo domingo, 5, às 10h30min, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão da Globo e do SporTV.

Veja calendário básico do Ceará no Brasileirão Feminino A1:

24/2 A 27/2 - Corinthians x Ceará



03/3 A 06/3 - Ceará x São Paulo



10/3 A 13/3 - Bahia x Ceará



17/3 A 20/3 - Grêmio x Ceará



24/3 A 27/3 - Ceará x Flamengo



31/3 A 03/4 - Palmeiras x Ceará



14/4 A 17/4 - Ceará x Cruzeiro



21/4 A 24/4 - Ferroviária x Ceará



28/4 A 01/5 - Ceará x Athletico-PR



05/5 A 08/5 - Real Brasília x Ceará



12/5 A 15/5 - Ceará x Avaí Kindermann



19/5 A 22/5 - Real Ariquemes x Ceará



26/5 A 29/5 - Ceará x Santos



02/6 A 05/6 - Internacional x Ceará



09/6 A 12/6 - Ceará x Atlético-MG



