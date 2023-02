Ceará e Ferroviário empatam em 1 a 1 em clássico de poucas emoções pelo Cearense

Em clássico de poucas emoções, Ceará e Ferroviário empataram em 1 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Com o resultado, o Vovô chegou aos 10 pontos e manteve a invencibilidade no certame, assim como a liderança isolada do Grupo A, enquanto o Tubarão assumiu a segunda colocação do Grupo B, com sete pontos conquistados, e garantiu classificação antecipada.

Os principais momentos do jogo aconteceram no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, o jovem zagueiro David Ricardo abriu o placar para o Vovô. Aos 35, foi a vez do Coral balançar as redes com o volante Lincoln. No geral, o ritmo do jogo foi lento e de pouca criatividade ofensiva de ambos times.

Ceará e Ferroviário agora mudam o foco para a Copa do Nordeste. O Vovô volta a campo no sábado, 4 de fevereiro, às 17h30min, para encarar o Sampaio Corrêa no Presidente Vargas, enquanto o Tubarão viaja para Salvador, onde enfrentará o Bahia, também no sábado, às 20h30min, na Fonte Nova. Ambos duelos são válidos pela segunda rodada do certame regional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Primeiro tempo

O início de jogo do Ceará foi promissor. Buscando o protagonismo das primeiras ações do duelo, o Vovô conseguiu, com quatro minutos de jogo, abrir o placar. Na jogada, o jovem zagueiro David Ricardo, com a categoria de um exímio centroavante, aproveitou sobra de bola na intermediária, driblou o goleiro Douglas e empurrou para os fundos das redes.

Apesar do tento cedo, o Alvinegro de Porangabuçu não manteve a intensidade em campo. Pelo contrário, a postura da equipe, assim como na maioria dos jogos da atual temporada, foi um ponto negativo. Pouco objetivo, sem criatividade e lento nas articulações, o escrete preto-e-branco tornou-se uma equipe previsível e não conseguiu impor nenhum tipo de pressão efetiva no restante do primeiro tempo.

Com exceção de uma finalização de Arthur Rezende, o time comandado por Morínigo não criou nenhuma outra chance de perigo na primeira etapa. O Ferroviário, diante deste cenário, passou a equilibrar o confronto conforme os minutos passavam, mas com muitas dificuldades nas conclusões dos lances - sobretudo pelos diversos erros de passe e finalização.

Se com a bola rolando havia uma nítida dificuldade para o Tubarão, foi por meio de uma cobrança de falta aos 35 minutos que a equipe da Barra do Ceará encontrou o caminho para empatar o jogo. Na batida, que ocorreu próximo à bandeira de escanteio, Ciel chutou direto, Alfredo Aguilar falhou no momento de espalmar e, no rebote, o volante Lincoln, livre de qualquer marcação na pequena área, empurrou para os fundos das redes.

Taticamente, foram muitas fragilizadas apresentadas pelo Vovô no primeiro tempo. Além da falta de repertório ofensivo para quebrar as linhas de marcação do adversário, o Ceará também demonstrou falhas defensivas recorrentes. Entre os problemas, chamou atenção a facilidade em que o Ferroviário encontrou para atacar as laterais, assim como a desorganização do Alvinegro nas bolas aéreas.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Ceará apresentou postura diferente. Mais proativo, o Vovô manteve a posse de bola para si e conseguiu desenvolver algumas jogadas na intermediária do Ferroviário. Neste bom momento, que durou cerca de 10 minutos, o Alvinegro quase voltou a ter a vantagem no placar após bela cabeçada de Vitor Gabriel, mas o goleiro Douglas fez linda defesa para impedir o tento.

Passados os 10 minutos de superioridade, o Ceará voltou a decair técnica e taticamente na partida. O Ferroviário, apesar de bem organizado em seu campo de defesa, não conseguiu encaixar transições em velocidade para explorar os espaços cedidos pelo Alvinegro. Desta forma, o confronto tornou-se morno, com muita lentidão nas ações e pouca emoção para os torcedores.

Na beira do gramado, ambos treinadores se movimentaram a partir dos 25 minutos para tentar mudar o panorama da partida. Morínigo, almejando a vitória, colocou Janderson e Luvannor, enquanto Paulinho Kobayashi, com o objetivo de segurar o empate, optou por trocar o atacante Erick Pulga pelo zagueiro Roni Lobo.

Com Janderson e Luvannor, o Ceará ganhou novo fôlego no ataque. A dupla entrou bem e melhorou a dinâmica da equipe de Porangabuçu no último terço. Aos 32 minutos, inclusive, Luvannor quase marcou o segundo do Vovô na partida após ótima jogada individual, mas a finalização acabou indo para fora.

No fim, empate justo pelo que os dois times apresentaram em campo, principalmente no quesito ofensivo.