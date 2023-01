MPCE e SSPDS querem Clássico-Rei com torcida única no Campeonato Cearense

Um ofício do Nudtor foi encaminhado para a Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta segunda-feira, 30, com um plano de ação para a partida, que visa ainda um público total de 15 mil torcedores

O Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense, marcado para o dia 7 de fevereiro, deve ser realizado com torcida única, no caso, da equipe mandante, que é o Ceará.

Essa é a determinação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), apoiada pelo Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor (Nudtor), braço do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Um ofício do Nudtor foi encaminhado para a Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta segunda-feira, 30, com um plano de ação para a partida, que visa ainda um público total de 15 mil torcedores, mesmo o estádio Presidente Vargas tendo capacidade para 20.166 pessoas.

A SSPDS acredita que com essas medidas os riscos de violência por parte das torcidas no estádio e no entorno da praça esportiva serão minimizadas.

Entre as justificativas apontadas pelo Nudtor, para apoiar a determinação da SSPDS, estão a não realização do Clássico-Rei no PV nos últimos dez anos, o registro de ameaças entre torcedores; rivalidade histórica entre as torcidas de ambos os clubes; proximidade física entre torcedores rivais dentro do estádio; aglomeração da torcida do Ceará como mandante; momento histórico dos clubes.

A reunião de providências para o Clássico-Rei está marcada para ocorrer nesta terça-feira, 31. A Federação Cearense de Futebol diz que ai discutir sobre a situação com os clubes, órgãos de segurança público e o MPCE. O titular do Nudtor, Edvando Elias de França, no entanto, garante que a decisão está tomada, servirá unicamente para o jogo do dia 7 de fevereiro, e não mudará.

