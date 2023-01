Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Ferroviário pelo Cearense

Equipes protagonizam Clássico da Paz nesta terça-feira, 31, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Estadual

O Ceará iniciou neste domingo, 29, a venda de ingressos para o duelo diante do Ferroviário, em Clássico da Paz válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2023. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 31, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas.

A torcida do Vovô deve ocupar o setor azul. Deste modo, a entrada está custando R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia e podem ser adquiridas até o dia do jogo às 16 horas na Sede do clube e até às 12 horas nas Lojas Vozão localizadas em shoppings.

Como comprar ingressos para Ceará x Ferroviário

A venda dos ingressos para Ferroviário x Ceará já ocorre no site ingressodevantagens.com.br. O torcedor alvinegro também pode adquirir ingressos nas Lojas Vozão localizadas nos shopping da cidade e também na sede do time.

