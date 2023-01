Morínigo reconhece dificuldades ofensivas do Ceará e diz: "Momento para errar é agora"

Em entrevista coletiva após a vitória do Ceará sobre o Maracanã neste sábado, 28, pelo Campeonato Cearense, Gustavo Morínigo reconheceu que o Vovô teve dificuldades na construção ofensiva, sobretudo no primeiro tempo, mas enfatizou que a equipe passa por um processo de entrosamento e avaliação.



“Acho que foi um jogo em que o Maracanã atuou fechado, defensivo, com muitos jogadores atrás. Nós, principalmente no primeiro tempo, ficamos carentes de movimentação e profundidade. Tivemos a bola todo tempo, mas não agredimos. também não sofremos ataques deles. No segundo tempo fomos um pouco mais agressivos. O primeiro tempo foi difícil”, analisou.



Jean Carlos, autor do gol da virada do Alvinegro, veio do banco de reservas, assim como Vitor Gabriel, que deu uma assistência. Para o paraguaio, o plantel do Vovô é qualificado e isso o permite testar diferentes formações de times, com diferentes estratégias entre os jogos.



“Tenho um banco de qualidade. Estamos olhando e trabalhando essa parte, dando oportunidades nas posições que os jogadores preferem. A partir disso, as modificações vão acontecendo por rendimento ou para encontrar um caminho para ganhar o jogo. Cada partida é uma estratégia diferente, um olhar diferente, sem perder o foco que temos que ganhar. Hoje foi difícil, mas é importante também, porque o time conseguiu se levantar”, explicou.



Início de temporada, entrosamento e avaliação interna



Na avaliação de Morínigo, o momento atual é de desenvolvimento e entrosamento. O treinador também ressaltou a importância do rodízio entre os atletas que compõem a equipe titular a cada jogo para que o aspecto físico seja preservado.



“Estamos em início de temporada e estamos administrando o aspecto físico também. Hoje o Castilho só jogou meio tempo, por exemplo. Há um processo de entrosamento. A diferença técnica (para os adversário) não influencia no que temos que fazer na parte de marcação e na de profundidade. São diferentes esquemas de jogo apoiado ou de profundidade, mas sem perder o foco de entender o valor, as posições, e sem sofrer tanto. Hoje, eles (Maracanã), só chegavam com bola parada ou longa. Amanhã vamos avaliar em vídeos para ter melhores conclusões”, disse.



O comandante também falou sobre a avaliação interna em relação às atuações do time, enfatizando que, tanto nas vitórias como nas derrotas, há aspectos para serem melhorados. Morínigo também enfatizou que, durante a próxima semana, haverá uma avaliação, junto ao departamento de futebol, do desempenho dos atletas.



“Já falei que, quando ganhamos bem (contra o Pacajus), havia muitas coisas para corrigir, e com esse jogo há mais coisas. Temos que evoluir no dia a dia, e entender que o resultado não pode mudar nosso modo de trabalho, de trabalhar em conjunto e dar oportunidades. Estamos nesta etapa. Jogo a jogo, mas o caminho está feito. Temos importantes torneios pela frente, e se há um momento para errar, é agora. A avaliação será feita nesta semana, em geral, porque foram poucos os atletas que não jogaram. Estamos trabalhando com o departamento de futebol para tirar conclusões”, finalizou.