Jean Carlos analisa virada do Ceará diante do Maracanã: "A gente soube sofrer"

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Vovô bateu o Alviceleste neste sábado, 28, por 2 a 1 no estádio Presidente Vargas

O Ceará conquistou na tarde deste sábado, 28, uma virada relâmpago diante do Maracanã e uma das peças de destaque do triunfo foi o camisa 10, Jean Carlos. Na saída de campo, o atleta falou sobre a temperatura da partida, elogiou a equipe adversária e também o grupo alvinegro.

"Uma tarde bem quente, acho que a gente sofreu um pouco com isso. Nosso time tem intensidade e gostaria de dar parabéns ao grupo do Maracanã, fez uma excelente partida, conseguiu abrir o placar, mas do nosso lado também exaltar a equipe. A gente soube sofrer e na hora que precisou empatar e virar o jogo, a gente soube fazer isso. Vou dar parabéns a equipe por ter ajudado e terça-feira tem uma missão difícil. Agora é descansar e pensar na próxima partida", ressaltou o jogador.

O Ceará já volta a campo pelo Campeonato Cearense na terça-feira, 31, quando enfrenta o Ferroviário pela 4ª e penúltima rodada da primeira fase do Estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags