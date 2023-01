Ceará inicia preparação para jogo diante do Ferroviário

O Ceará iniciou já neste domingo, 29, a preparação para o jogo diante do Ferroviário. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 31, pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2023, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas.

O Vovô terá apenas dois dias para se preparar para o jogo, contando este domingo. Na segunda-feira, 30, o grupo comandado por Morínigo já deve realizar uma atividade de apronto em Porangabuçu. Na ocasião, o atacante Janderson concederá entrevista coletiva.

Com a vitória por 2 a 1 diante do Maracanã, o Ceará é líder do Grupo A do Campeonato Cearense com nove pontos somados em três jogos.

