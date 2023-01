Com vitória, Ceará pode garantir classificação antecipada no Cearense; entenda

Invicto no Campeonato Cearense, o Alvinegro lidera o Grupo A de forma isolada, com nove pontos conquistados, 11 gols marcados e apenas um sofrido

A vitória de virada conquistada pelo Ceará sobre o Maracanã neste sábado, 28, pode garantir classificação antecipada da equipe no Campeonato Cearense. Para isso, o Alvinegro de Porangabuçu precisa torcer para que Caucaia e Barbalha não vençam seus jogos na rodada - empate ou derrota de ambos times é o suficiente.



O Caucaia ainda não somou nenhum ponto na competição. Com duas derrotas nos últimos dois jogos, a Raposa Metropolitana ocupa a quarta colocação do Grupo A e terá um jogo decisivo contra o Ferroviário neste sábado, 28, às 20 horas.



O Barbalha vive situação parecida. A equipe também não pontuou no torneio, com duas derrotas em duas rodadas, e terá um difícil desafio pela frente: o Fortaleza, líder do Grupo B.



O Ceará, por outro lado, vive um contexto bem diferente. Invicto, o Alvinegro de Porangabuçu venceu todos os três duelos que fez no Campeonato Cearense e é líder isolado do Grupo A, com nove pontos conquistados. O time comandado por Gustavo Morínigo volta a campo pelo estadual na terça-feira, 31, para enfrentar o Ferroviário no Clássico da Paz.